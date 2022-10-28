Минск, , 23:31 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко накричал на премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Видеоролики с выступлением белорусского лидера размещены в телеграм-канале «Пул первого».

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Эмоции захлестнули Лукашенко, когда он высказывал свое мнение по вопросам, которые Армения поставила перед ОДКБ на внеочередной сессии совета.

«Вы поставили перед нами два вопроса. Первый, читаю: «Оценка событий и позиция ОДКБ». Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией. Вы что, не знаете нашу позицию?! Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путëм», — возмущëнно обратился Лукашенко к Пашиняну.

Вторым пунктом Армения просила ОДКБ составить дорожную карту по восстановлению ее территориальной целостности.

«Какую дорожную карту?! Я вам на это сразу отвечаю: сядьте с [президентом Азербайджана] Ильхамом Алиевым, если надо — попросите президента России, и примите решение! Не примете сегодня — будет же хуже, вы же сами это понимаете! Нам не нужен этот конфликт!» — заявил Лукашенко.

Также в ходе своего выступления Александр Лукашенко заявил, что Азербайджан является страной, дружественной ОДКБ, и их нельзя противопоставлять друг другу.

«Ребята, вы за что воюете? Три сотни человек погибло там, где люди не живут, где даже козы не ходят. Чего вы воюете? Сядьте вы вдвоем, договоритесь, и пусть Россия освятит этот договор», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, после очередного обострения между Арменией и Азербайджаном в сентябре этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился в ОДКБ для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных.