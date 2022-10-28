Минск, 28 октября, 2022, 23:31 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко накричал на премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выступая на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Видеоролики с выступлением белорусского лидера размещены в телеграм-канале «Пул первого».

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Эмоции захлестнули Лукашенко, когда он высказывал свое мнение по вопросам, которые Армения поставила перед ОДКБ на внеочередной сессии совета.

«Вы поставили перед нами два вопроса. Первый, читаю: «Оценка событий и позиция ОДКБ». Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией. Вы что, не знаете нашу позицию?! Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путëм», — возмущëнно обратился Лукашенко к Пашиняну.

Вторым пунктом Армения просила ОДКБ составить дорожную карту по восстановлению ее территориальной целостности.

«Какую дорожную карту?! Я вам на это сразу отвечаю: сядьте с [президентом Азербайджана] Ильхамом Алиевым, если надо — попросите президента России, и примите решение! Не примете сегодня — будет же хуже, вы же сами это понимаете! Нам не нужен этот конфликт!» — заявил Лукашенко.

Также в ходе своего выступления Александр Лукашенко заявил, что Азербайджан является страной, дружественной ОДКБ, и их нельзя противопоставлять друг другу.

«Ребята, вы за что воюете? Три сотни человек погибло там, где люди не живут, где даже козы не ходят. Чего вы воюете? Сядьте вы вдвоем, договоритесь, и пусть Россия освятит этот договор», — сказал Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, после очередного обострения между Арменией и Азербайджаном в сентябре этого года премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился в ОДКБ для восстановления территориальной целостности страны и обеспечения вывода азербайджанских военных.