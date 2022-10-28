Брест, Белоруссия, 28 октября, 2022, 23:29 — ИА Регнум. Один из частных медицинских центров Бреста завысил тарифы на комплексы платных медицинских услуг. Об этом сообщила 28 октября пресс-служба Комитета Госконтроля Белоруссии.

Медицина

По данным ведомства, стоимость почти двух десятков услуг была сформирована брестским медцентром без применения установленных понижающих коэффициентов.

«К примеру, стоимость услуги «Комплексная программа обследования «Весь позвоночник» без контрастного усиления» была необоснованно завышена на 44,5%», — сообщили в Комитете Госконтроля.

По завышенным ценам медцентром оказано населению порядка двух тысяч услуг, в результате чего необоснованно была получена выручка на 45 тысяч белорусских рублей (1 100 000 российских рублей).

Материалы проверки направят в милицию для дачи правовой оценки.