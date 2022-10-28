Приштина, Сербия, 28 октября, 2022, 23:25 — ИА Регнум. Мэр Приштины Перпарим Рама 28 октября заявил, что он стал «самой ненавистной персоной» в Косово из-за хаоса, созданного в результате эксперимента по введению одностороннего движения на въезде в Приштину.

(сс) Adlum Ramadani Приштина, Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Klan Kosova, данные слова политик произнес, обращаясь к учредителю фестиваля бродячих музыкантов «Манифест», на закрытии которого он выступил.

Хаос на дорогах был вызван трехдневным экспериментом по введению одностороннего движения на центральном транспортном кольце Приштины.