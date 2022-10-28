Ереван, , 23:22 — REGNUM Своим решением запретить въезд в Армению Константину Затулину Никол Пашинян ещё раз выразил свою антинациональную сущность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbad Микаэл Бадалян.

Никол Пашинян Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Решение по Затулину было принято на самом верху, то есть непосредственно Пашиняном. Есть информация, что список российских деятелей, которым собираются закрыть въезд в Армению, довольно большой. Российский МИД уже отреагировал, обратился с официальным заявлением и сказал, что подобный шаг не является поведением дружественной, союзной страны. И эта оценка совершенно верна. Более того, такой шаг является антиармянским, и в очередной раз армянская власть, лично Никол Пашинян доказывают, что они ни в коем случае не защищают национальные интересы Армении, потому что Затулин ещё в 1995 году выступил с инициативой признания в России геноцида армян, и он является человеком, который несколько десяткой лет работал над укреплением армяно-российской дружбы. Маргарита Симоньян же — одна из самых влиятельных женщин мира, и несмотря на то, что её отношения с Пашиняном являются враждебными, запрет на въезд есть слабость, это позиция совершенного негосударственника и очередное доказательство того, что во главу угла им ставятся личные интересы, а не государственные», — сказал эксперт.

Напомним, что армянские власти запретили въезд в Армению депутату Госдумы РФ Константину Затулину и главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян.