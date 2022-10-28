Ереван, 28 октября, 2022, 23:22 — ИА Регнум. Своим решением запретить въезд в Армению Константину Затулину Никол Пашинян ещё раз выразил свою антинациональную сущность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbadМикаэл Бадалян.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

«Решение по Затулину было принято на самом верху, то есть непосредственно Пашиняном. Есть информация, что список российских деятелей, которым собираются закрыть въезд в Армению, довольно большой. Российский МИД уже отреагировал, обратился с официальным заявлением и сказал, что подобный шаг не является поведением дружественной, союзной страны. И эта оценка совершенно верна. Более того, такой шаг является антиармянским, и в очередной раз армянская власть, лично Никол Пашинян доказывают, что они ни в коем случае не защищают национальные интересы Армении, потому что Затулин ещё в 1995 году выступил с инициативой признания в России геноцида армян, и он является человеком, который несколько десяткой лет работал над укреплением армяно-российской дружбы. Маргарита Симоньян же — одна из самых влиятельных женщин мира, и несмотря на то, что её отношения с Пашиняном являются враждебными, запрет на въезд есть слабость, это позиция совершенного негосударственника и очередное доказательство того, что во главу угла им ставятся личные интересы, а не государственные», — сказал эксперт.

Напомним, что армянские власти запретили въезд в Армению депутату Госдумы РФ Константину Затулину и главному редактору телеканала RT Маргарите Симоньян.