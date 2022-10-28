Приштина, Сербия, , 23:03 — REGNUM В мэрии Приштины 28 октября сообщили, что в течение ближайших трех суток в городе будут проводиться испытания по переводу центрального транспортного кольца на односторонний режим.

Приштина, шоссе Petrit Daku

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, из-за экспериментов в Приштине образовались затяжные пробки.

Одностороннее движение в ближайшие дни будет действовать на улице Агима Рамадани, улице Армии освобождения Косово, улице Миджени, улице Люана Харадиная, улице Укшина Хоти и улице Роберта Долла.