Киев, 28 октября, 2022, 22:58 — ИА Регнум. Отключения электроэнергии коснулись четырех миллионов жителей территории бывшей УССР, заявил вечером 28 октября Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

Факельное шествие. Киев

«Во многих городах и регионах [подконтрольных Киеву] применяются графики стабилизационных отключений. Около четырех миллионов [жителей] имеют ограничения сейчас», — заявил Зеленский в видеообращении.

По его словам, отключения электроэнергии продолжаются в Киевской, Полтавской, Ровенской, Харьковской, Черниговской, Сумской, Кировоградской и Черкасской областях подконтрольной киевскому режиму территории.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября госкомпания «Укрэнерго» объявила о введении чрезвычайных ограничений на потребление электроэнергии.

Напомним, с 10 октября в качестве ответа на теракт на Крымском мосту Вооруженные силы России наносят удары по объектам энергетики, связи, военной промышленности на всей территории, подконтрольной киевскому режиму.