Приштина, Сербия, 28 октября, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Правительство Косово 28 октября, за три дня до вступления в силу запрета на использование номеров, выданных властями Сербии автомобилям, зарегистрированным в Приштине и Косово и Метохии (KM и PR), приняло постановление о постепенном введении запрета, облегчающее положение косовских сербов, владеющих автомобилями с нелегальными в Косово номерами.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Косово

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, постановление предполагает, что «в течение трех недель, с 1 по 21 ноября, нарушители будут получать выговор». «Затем, в течение двух месяцев с 21 ноября до 21 января, они будут получать штраф, в то время как с 21 января по 21 апреля нарушителям будут выдаваться временные номера, но с 21 апреля номера, выданные Сербией и зарегистрированные в Косово и Метохии будут запрещены».

Напомним, ранее ЕС и США обращались к властям Косово с призывом перенести на 10 месяцев введение запрета на использование нелегальных номеров в Косово, предполагающего конфискацию автомобилей с нелегальными номерами.