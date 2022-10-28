Иркутск, , 22:52 — REGNUM Экипаж истребителя Су-30, потерпевшего крушение в Иркутске, мог потерять сознание из-за неисправности кислородного оборудования, сообщает 28 октября пресс-служба Следственного комитета России (СК).

Пожар после падения Су-30 в Иркутске. 23.10.2022 Цитата из видео: «В Иркутске упал военный самолёт»

Оба лётчика не выходили на связь, так как впали в бессознательное состояние.

«Экипаж потерпевшего крушение воздушного судна Су-30 перестал выходить на связь по причине нахождения летчиков-испытателей в бессознательном состоянии. В этой связи следствие проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, вследствие чего оба летчика могли потерять контроль над его управлением», — сообщает пресс-служба СК.

Ведомство напоминает, что на месте катастрофы был найден защищенный бортовой накопитель информации.

«В настоящее время следствием проводятся следственные действия с сотрудниками Иркутского авиационного завода на предмет установления допущенных нарушений правил безопасности при производстве работ по обслуживанию системы кислородного оборудования воздушного судна Су-30», — отмечает Следственный комитет.

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