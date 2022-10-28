Приштина, Сербия, 28 октября, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Послы стран т. н. «Большой пятерки» (Франция, Германия, США, Великобритания и Италия) 28 октября провели встречу с премьер-министром Косово Альбином Курти незадолго до очередного заседания правительства Косово.

Марионетка

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, о содержании встречи не сообщалось СМИ, однако сразу после нее правительство Косово приняло новое постановление, облегчающее положение граждан Косово с автомобилями, зарегистрированных в провинции Косово и Метохия властями Сербии.

Напомним, ранее сообщалось, что США требовали от Косово отложить на 10 месяцев запрет на номера, выданные сербскими властями и зарегистрированные в Косово и Метохии.