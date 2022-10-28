Москва, , 22:24 — REGNUM Понижение температуры, мокрый снег и гололедица ожидаются в Московском регионе в первых числах ноября. Об этом сообщил 28 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Первый снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Согласно прогнозу синоптиков, уже с понедельника, 31 октября, ночные температуры в Москве опустятся до 0…-5 °C, в дневные часы столбики термометров покажут 0…+2 °C.

«Будет небольшой мокрый снежок, гололедица. Но снегопад, конечно, не прогнозируется. И дальше в течение рабочих и праздничных дней температура будет примерно одинаковая», — приводит слова Вильфанда агентство «Москва».

Специалист отметил, что такой температурный режим соответствует началу ноября, но из-за того, что в предстоящие выходные в Москве будет тёплая погода, характерная скорее для последних чисел сентября, изменение температуры на следующей неделе будет восприниматься как заметное похолодание.

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