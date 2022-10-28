Херсон, 28 октября, 2022, 22:37 — ИА Регнум. Российская армия в Херсонской области пресекает все попытки ВСУ прорвать оборону, ситуация полностью под контролем, сообщил 28 октября замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов в видеообращении в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

По его словам, шансы у войск киевского режима «очень слабые».

«Мы держим оборону. Пока никуда никто не перемещается. Идут постоянные попытки нацистов прорваться на территорию Херсонской области, но шансы у них очень слабые. Наши войска все попытки пресекают. Ситуация нашими войсками полностью контролируется», — сказал Стремоусов.

Также он рассказал о постоянных артиллерийских дуэлях на севере Херсонской области и на Николаевском направлении.