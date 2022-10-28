Москва, 28 октября, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Окончание мобилизации ознаменует указ об увольнении мобилизованных в запас, а не указ об окончании специальной военной операции, передает корреспондент ИА REGNUM 28 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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«Указа об окончании мобилизации не требуется», — сообщил источник в Госдуме.

В то же время собеседник агентства обратил внимание на то, что в указе президента России Владимира Путина о частичной мобилизации от 21 сентября 2022 года не указано число мобилизуемых.

«Указ об увольнении мобилизованных в запас будет означать окончание мобилизации», — отметил источник.

Министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства о завершении мероприятий по частичной мобилизации в стране. Задача по частичной мобилизации 300 тыс. человек выполнена, сказал министр. По его словам, в зону специальной военной операции на территории б. УССР направлено после обучения 82 тыс. бойцов из числа мобилизованных воинов запаса и добровольцев.