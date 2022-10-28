Лондон, 28 октября, 2022, 22:17 — ИА Регнум. Британский актер Дэниел Рэдклифф, известный по главной роли в серии фильмов о Гарри Поттере, регулярно сталкивается с критикой из-за съемок во франшизе. Об этом артист рассказал в интервью изданию GQ.

Цитата из к/ф «Гарри Поттер и Дары Смерти Часть II». Реж. Дэвид Йейтс. 2011. США, Великобритания Дэниэл Рэдклифф в роли Гарри Поттера

«Люди — обычно молодые мужчины — произносят что-то вроде: «Люблю тебя в «Массовке», а в «Гарри Поттере» ты был довольно паршивым», — заявил Рэдклифф. В то же время актер отметил, что не реагирует на подобную критику, поскольку эта франшиза была его «жизнью» на протяжении десяти лет.

Напомним, фильмы серии «Гарри Поттер» выходили с 2001 по 2011 год. В основу кинофраншизы легли романы писательницы Джоан Роулинг.