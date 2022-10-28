Франкфурт-на-Майне, Германия, 28 октября 2022, 22:05 — REGNUM Сотрудники аэропорта Франкфурта-на-Майне нашли в отсеке шасси авиалайнера компании Lufthansa труп мужчины, сообщает 28 октября Hessenschau.
Руководство авиакомпании Lufthansa подтвердило, что труп был найден на ее воздушном судне, прилетевшем из Тегерана.
Из-за происшествия отменены все авиарейсы из Ирана на период до 29 октября.
Личность погибшего на данный момент не установлена. По мнению следователей, мужчина погиб при попытке нелегально попасть в Германию.
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