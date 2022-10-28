Франкфурт-на-Майне, Германия, 28 октября 2022, 22:05 — REGNUM Сотрудники аэропорта Франкфурта-на-Майне нашли в отсеке шасси авиалайнера компании Lufthansa труп мужчины, сообщает 28 октября Hessenschau.

Шасси авиалайнера
Шасси авиалайнера
Dmirty A. Mottl

Руководство авиакомпании Lufthansa подтвердило, что труп был найден на ее воздушном судне, прилетевшем из Тегерана.

Из-за происшествия отменены все авиарейсы из Ирана на период до 29 октября.

Личность погибшего на данный момент не установлена. По мнению следователей, мужчина погиб при попытке нелегально попасть в Германию.

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