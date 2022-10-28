Алма-Ата, Казахстан, 28 октября, 2022, 23:19 — ИА Регнум. Отказ банков Казахстана работать с российскими картами «Мир» не имеет никакого отношения к политике. Такое мнение 28 октября высказал экс-советник председателя Нацбанка Казахстана Айдархан Кусаинов, сообщил телеграм-канал LogiStan.

Mironline.ru Платежные карты «Мир»

По его словам, причиной послужили риски того, что за сотрудничество с платёжной системой «Мир» казахстанские банки рискуют попасть под санкции Запада. А потому каждый из них самостоятельно принимал решение по этому вопросу.

Собеседник уверяет, что каких-либо указаний от Нацбанка Казахстана по этому поводу не поступало.

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«Для тех критиков, которые утверждают, что госаппарат должен обязать банки работать с «Миром» и прочую чушь — объясню. Государство не может и не хочет принуждать частные коммерческие структуры к заведомо рискованным и невыгодным контрактам», — сказал он.

Кусаинов отметил, что коммерческие банки Казахстана сотрудничают не со всеми платёжными системами — преимущественно из-за отсутствия спроса.

В частности, с American Express работают не все банки, UnionPay обслуживает лишь один или два из них, а японских или некоторых китайских платежных систем вообще нет ни в одном из финансовых учреждений.

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«На казахстанцах отключение от «Мира» не скажется никак. Это неприятно для россиян, которые приезжают в Казахстан или Киргизию, и их не обслуживают. Но это решается просто — они открывают карты в банках Казахстана и все вопросы снимутся», — констатировал он.

Подводя итог, эксперт подчеркнул, что отказ от российских банковских карт может стать политическим решением только в том случае, если Нацбанк Казахстана запретит использование российской платёжной системы.

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