28 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Сергей Фомченков, , 22:37 — REGNUM Наш батальон «Русский Легион» состоит из добровольцев, то есть из людей, пошедших на войну по зову души, добровольно. Но проблемы мобилизованных нам знакомы не понаслышке. Мы воюем бок о бок с регулярными частями ВС РФ.

Военная операция Иван Шилов © ИА REGNUM

Обсуждая эту тему, я бы пропустил вопросы проблем оснащения амуницией и т.д. Эти проблемы есть, но они постепенно решаются. Голодными и раздетыми никто не ходит. А недостаточное количество и качество СИБЗ (средств индивидуальной бронезащиты) и ряда технических средств является, в первую очередь, следствием того, что мы к большой войне не готовились.

Главное, на что я бы обратил внимание тех, кто готовит мобилизованных к отправке на фронт, — это моральная подготовка бойцов и младших командиров к участию в боевых действиях, а также передача им опыта от тех, кто уже побывал на войне.

Пока, к сожалению, из того, с чем нам приходится сталкиваться — этому мало уделяют внимание. Да, бойцов учат копать окопы, стрелять, ориентироваться на местности и т.д. Командиров учат тактике действий подразделений в обороне и наступлении. Но, попадая в условия настоящих боевых действий, многие младшие командиры очень быстро теряют присутствие духа в сложной ситуации, а рядовые бойцы, ориентируясь всегда на командира, впадают в панику, и подразделение становится небоеспособным. Уже даже были случаи оставления младшими командирами вверенных им бойцов на позициях со всеми вытекающими последствиями.

В зоне проведения СВО Министерство обороны Российской Федерации

Я говорю в первую очередь о том, с чем мы сами столкнулись на своём участке фронта. Уверен, что ситуация везде разная. И большинство наших младших командиров на местах люди храбрые и справляются со своими задачами, но я считаю, что при подготовке мобилизованных надо обязательно иметь понимание, что боевые действия — это не отработка учений на полигоне.

Я бы даже ввел что-то вроде прохождения обязательной «практики» для младших командиров из числа мобилизованных в действующих боевых подразделениях, прежде чем доверять им самостоятельное командование на фронте.

И ещё предложил бы «прикреплять» вновь созданные подразделения мобилизованных к «боевым» и придавать им (хотя бы на начальном этапе) опытных командиров из числа тех, кто достаточно давно воюет.