* Bookmate — запрещённая в России организация

Москва, 28 октября, 2022, 21:50 — ИА Регнум. Министерство юстиции России расширило список физических и юридических лиц, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщает 28 октября пресс-служба ведомства.

Цитата из к/ф «Матрица». реж Братья Вачовски. 2003 . США Агент

В список иностранных агентов внесена компания Bookmate (компания, признанная в РФ иностранным агентом), развивающая одноимённый мобильный сервис для чтения книг по подписке.

Также список иноагентов пополнил ряд физических лиц, среди которых генеральный директор телеканала «Дождь» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Наталья Синдеева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), журналистка Екатерина Котрикадзе (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

В перечень также внесены Михаил Беньяш (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Тарас Березовец (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Иван Яковина (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), Владимир Роменский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).