Вашингтон, 28 октября 2022, 22:16 — REGNUM Генеральный директор Disney Боб Чапек признался, что компания обслуживает интересы своей аудитории, однако вовсе «не злоупотребляет повесткой». Об этом сообщило издание Deadline.
«Мы хотим, чтобы наш контент отражал богатый и разнообразный мир, в котором мы живём. Мы живём в поляризованном мире, но хотим, чтобы Disney выступал за объединение людей», — сказал Чапек. Он также напомнил, что «компания выжила благодаря тому, что ставила на свою аудиторию», поэтому продолжит делать это и в будущем.
Напомним, в 2022 году проекты от Disney регулярно подвергались критике из-за навязывания молодым зрителям современной повестки. Так, в странах Ближнего Востока был запрещен показ мультфильма «Базз Лайтер» за сцену однополого поцелуя. Помимо этого, многие пользователи негативно восприняли ремейк «Русалочки», где главную роль исполнила темнокожая актриса.
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