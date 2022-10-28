Вашингтон, , 22:16 — REGNUM Генеральный директор Disney Боб Чапек признался, что компания обслуживает интересы своей аудитории, однако вовсе «не злоупотребляет повесткой». Об этом сообщило издание Deadline.

Walt Disney

«Мы хотим, чтобы наш контент отражал богатый и разнообразный мир, в котором мы живём. Мы живём в поляризованном мире, но хотим, чтобы Disney выступал за объединение людей», — сказал Чапек. Он также напомнил, что «компания выжила благодаря тому, что ставила на свою аудиторию», поэтому продолжит делать это и в будущем.

Напомним, в 2022 году проекты от Disney регулярно подвергались критике из-за навязывания молодым зрителям современной повестки. Так, в странах Ближнего Востока был запрещен показ мультфильма «Базз Лайтер» за сцену однополого поцелуя. Помимо этого, многие пользователи негативно восприняли ремейк «Русалочки», где главную роль исполнила темнокожая актриса.

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