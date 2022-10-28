Вашингтон, 28 октября, 2022, 21:51 — ИА Регнум. После покупки Twitter Илоном Маском в компании начались массовые увольнения сотрудников, сообщает 28 октября агентство Bloomberg.

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По утверждению агентства, некоторые сотрудники уже выходят из офиса в Сан-Франциско с картонными коробками с личными вещами. Сообщается также, что запланировано собрание работников компании, на которое некоторые приглашение не получили.

При этом газета The Washington Post сообщает, что Маск намерен уволить 75% нынешних сотрудников Twitter.

Напомним, ранее Илон Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по покупке социальной сети Twitter.