Минск, , 22:08 — REGNUM В поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес переизбранного генсеком ЦК Компартии Китая Си Цзиньпина не содержится каких-то новых подтекстов. Оно не связано с внезапными событиями, способными изменить сложившееся положение дел. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 28 октября высказал философ Сергей Иванников.

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Сергей Иванников «Это нечто ритуальное, что произносят в связи с торжественными, формальными событиями. Поздравление похоже на тост, который произносят на днях рождения, всякого рода юбилеях, или когда отмечают достижения трудового коллектива с вручением ему переходящего Красного знамени и почётной грамоты. Обстоятельствам соответствует и семантика: набор пафосных метафор, слегка преувеличенных, но зато красивых и соответствующих моменту. А момент очень даже подходящий — друг действительно получил очередное Красное знамя на пять лет. В связи с этим можно порадоваться не только за друга Си, но и за самих себя. И это не только к Белоруссии относится. Сегодня Китай и Россия активно строят новый мировой порядок, основанный на идее многополярности. А что было бы, если б к власти в КНР пришли местные «комсомольцы»? Россия потеряла бы мощного союзника, её международное положение предельно осложнилось бы, а значит, осложнилось бы и положение Белоруссии»

«При этом за пределами праздника всё идёт так, как шло и до него. За пределами праздника — рутинная хозяйственная жизнь, сводящаяся к росту китайских инвестиций в белорусскую экономику, и к продаже белорусских товаров на китайском рынке. Китай — не только политический союзник, но и важный экономический партнёр. И этими отношениями Белоруссия действительно дорожит. Они для неё важнее, чем для Китая», — считает философ.

Как сообщало ИА REGNUM, поздравляя председателя КНР, Александр Лукашенко заявил: «Минск чрезвычайно дорожит железным братством и всепогодной дружбой с Пекином. Особо хотел бы отметить ваш личный вклад в развитие белорусско-китайских отношений, которые служат показательным примером всестороннего стратегического партнерства».