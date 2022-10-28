Минск, 28 октября 2022, 22:08 — REGNUM В поздравлении президента Белоруссии Александра Лукашенко в адрес переизбранного генсеком ЦК Компартии Китая Си Цзиньпина не содержится каких-то новых подтекстов. Оно не связано с внезапными событиями, способными изменить сложившееся положение дел. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 28 октября высказал философ Сергей Иванников.
«При этом за пределами праздника всё идёт так, как шло и до него. За пределами праздника — рутинная хозяйственная жизнь, сводящаяся к росту китайских инвестиций в белорусскую экономику, и к продаже белорусских товаров на китайском рынке. Китай — не только политический союзник, но и важный экономический партнёр. И этими отношениями Белоруссия действительно дорожит. Они для неё важнее, чем для Китая», — считает философ.
Как сообщало ИА REGNUM, поздравляя председателя КНР, Александр Лукашенко заявил: «Минск чрезвычайно дорожит железным братством и всепогодной дружбой с Пекином. Особо хотел бы отметить ваш личный вклад в развитие белорусско-китайских отношений, которые служат показательным примером всестороннего стратегического партнерства».