Челябинск, 28 октября, 2022, 21:34 — ИА Регнум. В Челябинской области бывшую сотрудницу полиции осудили за получение взятки. Об этом сообщает 28 октября областное управление СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Женщина ранее возглавляла группу дознания отдела полиции «Кременкульский». По данным следователей, она получила 400 тыс. рублей от местного жителя за то, чтобы не привлекать его к уголовной ответственности.

Суд назначил даме семь лет условно. Также в течение пяти лет ей запрещено занимать должности на государственной службе.