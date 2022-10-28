Штат Миссисипи, США, 28 октября, 2022, 22:13 — ИА Регнум. В США в возрасте 87 лет умер композитор Джерри Ли Льюис. Об этом сообщило издание Associated Press.

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Музыкант скончался в окружении семьи в своем доме в штате Миссисипи (США). Причина смерти Льюиса не уточняется.

Напомним, Джерри Ли Льюис считался одним из пионеров рок-н-ролла. В 1986 году артист стал первым членом Зала славы рок-н-ролла. За время творческой деятельности он записал более 40 студийных пластинок.