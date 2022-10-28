Москва, , 21:33 — REGNUM Желание Польши потребовать от Германии, а потом от России компенсации некоего ущерба является политическим ходом руководства страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Польша решила потребовать компенсацию некоего ущерба ни сегодня, ни вчера. До этого уже был ряд заявлений о том, что Варшаве должны и Германия, и Россия выплачивать какие-то компенсации. Видимо, зима скоро, конец бюджет пытаются свести. Видят, что нет денег. А как перекрыть бюджет? Политическим шумом, который они и имитируют, таким образом, уводя внимание избирателя от насущных проблем. Утверждая, что, мол, есть более важные политические проблемы и не стоит обращать внимание на то, что бюджет на 2023 год очень печальный», — считает собеседник ИА REGNUM.

Напомним, МИД Польши обнародовал полный список требований к Германии за ущерб от Второй мировой войны. Ранее, 1 сентября, в Польше представили трёхтомный доклад о потерях страны в результате нападения нацистской Германии и оккупации периода 1939–1945 годов. В нём потери оценены в 6,22 трлн злотых (около 1,3-1,5 трлн долларов).

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