Вильнюс, , 21:29 — REGNUM В городе Раудоне Юрбаркского района Литвы уничтожен памятник, стоявший на месте захоронения советских воинов, погибших при освобождении города во время Великой Отечественной войны.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

О сносе памятника, изображавшего советского бойца с автоматом и знаменем, 28 октября сообщил районный муниципалитет.

В сообщении отмечено, что власти Юрбаркского района еще в июне обратились в управление культурного наследия министерства культуры с просьбой «уточнить ценность объекта».

Позднее было оформлено заключение о том, что ценность представляют лишь останки воинов и сама местность.

Напомним, в Раудоне были погребены 190 солдат и офицеров Красной Армии, погибших в октябре 1944 года в боях за освобождение города о немецких оккупантов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти заключили под стражу осквернившего мемориал на Дороге жизни