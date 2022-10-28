Москва, 28 октября, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Экс-председатель Демократической партии Молдавии, крупный бизнесмен, бежавший из страны в 2019 году, Владимир Плахотнюк может метить только на пост президента Молдавии вместо Майи Санду. Такое предположение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 28 октября сделал научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Plahotniuc.md Владимир Плахотнюк

«Плахотнюк кем хочет вернуться? Он метит на место президента Молдавии вместо Санду? То, что он представляет специфическое, но уверенное прозападное направление развития Молдавии, очевидно. Вопрос заключается в том, конкурирует ли он с Санду. Каким он видит для себя будущее? Думаю, что главой Демпартии Молдавии или на посту парламентария он себя уже не видит, а потому может претендовать только на пост президента страны», — высказал своё мнение собеседник ИА REGNUM.

Напомним, Плахотнюк оставил страну после длительных протестов в Молдавии. Его партия при этом распустила правительство. Также стоит отметить, что 26 октября в США ввели санкции в отношении Плахотнюка.

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