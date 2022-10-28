Ереван, , 21:46 — REGNUM Никол Пашинян больше не является значимой фигурой для Запада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 октября заявил лидер движения «Азатагрум» («Освобождение»), автор телеграм-канала @mikayelbad Микаэл Бадалян.

Микаэл Бадалян

Официальный Ереван сегодня, на мой взгляд, находится в агонии. Если раньше Пашинян считал себя ключевой фигурой, от которой зависело, какой вариант мирного договора, европейский или российский, будет выбран, то сегодня Россия в спайке с Ираном припугнула, и Алиев не готов подписывать европейский вариант договора, потому что он прекрасно понимает, что подписание этого документа приведёт к большой войне. Причём в этой войне придётся воевать и с Ираном, и с Россией, и Турция Азербайджан не поддержит, потому чтосейчас необходимо, в первую очередь, улучшать экономическую ситуацию в стране. А для того, чтобы улучшать экономическую ситуацию, ему необходимо быть в хороших отношениях как с Россией, так и с Европейским союзом. Потому что сейчас создаётся газовый хаб в Турции, аффилированные с турецким президентом компании закупают дрова, уголь и другие различные энергоресурсы в России, везут их в Турцию и дальше перепродают в Европу за огромные деньги. И получается, что Пашинян остался в дураках, Пашинян, которые совершенно открыто выступил против России, сегодня оказался один против России и не нужный Западу, потому что от его решения, от его подписи уже ничего не зависит. А от Азербайджана сейчас у Европейского союза есть серьёзная зависимость, и поэтому не так просто будет вынудить Баку пойти на войну с Ираном и Россией.