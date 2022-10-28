Москва, 28 октября, 2022, 22:13 — ИА Регнум. Студия «Союзмультфильм» выиграла суд о незаконном использованим образов анимационных героев Чебурашки и Крокодила Гены в символике бара «Тебурасика» в Москве. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу студии.

«Союзмультфильм»

«Суд почти полностью удовлетворил наши требования, удалось доказать факт незаконного использования популярных анимационных героев», — заявили представители студии.

Отмечается, что за время разбирательств заведение сменило название и убрало из оформления изображения персонажей. Теперь бар должен будет выплатить 8 млн рублей в пользу «Союзмультфильма».

Напомним, в сентябре 2022 года стало известно, что студия «Союзмультфильм» подала в российские суды более 5 тыс. исков о защите прав на популярных анимационных героев. В ходе разбирательств судьи вынесли более 140 решений в пользу «Союзмультфильма».