Москва, , 21:43 — REGNUM Интеграционные союзы на постсоветском пространстве изжили себя, им на смену должны прийти новые. Об этом 28 октября в интервью ИА REGNUM заявил кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

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«ЕАЭС и ОДКБ уже по факту почти не работают», — заявил эксперт.

Ни одна из входящих в них стран (разве что кроме Белоруссии) не показала себя как союзник России после начала СВО, уверен Трухачёв. В лучшем случае речь идёт о нейтралитете. Потому эти структуры как минимум нуждаются в глубокой реформе, полагает политолог.

«На мой взгляд, эти союзы себя изжили. Надо укреплять союз с Белоруссией, а отношения с другими постсоветскими странами строить исключительно на двусторонней основе», — заключил Трухачёв.