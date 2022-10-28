Ижевск, , 21:15 — REGNUM В суд было передано уголовное дело против индивидуального предпринимателя, который предоставляет услуги аттракционов населению, в том числе детям до шести лет. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Батут

По версии следствия, в июле 2022 года мужчина допустил малолетнего ребенка к игре на надувном батуте «Пневматический аттракцион «Тачки». При этом дети играли без присмотра старших, в результате чего бесконтрольно скатывались с надувной горки. Двое детей столкнулись, один получил травму, повлекшую за собой тяжкий вред здоровью. Уголовное дело было передано в Кезский районный суд.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии была начата проверка по факту получения травмы ребенком, упавшим в частный смотровой колодец. Инцидент произошел на улице Красина в Ижевске.

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