Вашингтон, , 21:12 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен возвращаться в Twitter после покупки этого сервиса бизнесменом Илоном Маском и продолжит использовать в качестве площадки собственную социальную сеть Truth Social.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мне нравится Илон, но я остаюсь в Truth», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Трамп пояснил, что Truth Social нравится ему больше тем, как работает эта социальная сеть.

Напомним, ранее Дональд Трамп приветствовал покупку Twitter Илоном Маском, заявив, что теперь компания «будет в руках вменяемых людей и больше не будет находиться под управлением радикально левых сумасшедших и маньяков, которые по-настоящему ненавидят Соединённые Штаты».