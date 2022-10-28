Париж, 28 октября, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт авиакомпании Lufthansa, летевший из Нью-Йорка в Мюнхен, совершил экстренную посадку в аэропорту Парижа из-за сообщения в TikTok о взрывном устройстве на его борту, сообщает 28 октября газета Figaro.

Аэропорт

Авиалайнер приземлился в аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль после того, как один из пользователей TikTok сообщил, что замаскировал бомбу в самолете.

После эвакуации 266 пассажиров самолёт обыскивали четыре часа, но никакого взрывного устройства найти не удалось.