Ижевск, 28 октября, 2022, 21:04 — ИА Регнум. В предстоящие выходные, 28 и 29 октября, в Удмуртии ожидается мокрый снег и похолодание. Об этом сообщает пресс-служба регионального Гидрометцентра.

Наталья Диева Мокрый снег

Так, 28 октября ночью на территории республики прогнозируется выпадение осадков в виде мокрого снега. Днем 29 октября так же ожидается мокрый снег и дождь. Температура воздуха в течение суток окажется в пределах — 3.+2°С.

30 октября утром и днем ожидается небольшой мокрый снег, который перейдет в дождь со снегом и усилится во второй половине дня воскресенья. Днем прогнозируется ветреная погода с максимальными порывами 9–14 м/с. Температура воздуха ночью составит около 0°С, днем столбики термометров +2.+4°С.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в последние дни октября в Саратовской области ожидается снег и метель. Несмотря на преимущественно плюсовую температуру днем, ожидаются осадки в виде мокрого снега, а также сильный порывистый ветер.

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