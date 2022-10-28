Москва, , 21:08 — REGNUM В России есть законодательная база для того, чтобы лишать гражданства недостойных граждан. Об этом 28 октября в интервью ИА REGNUM заявил кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

Часть спикеров убеждена, что в России нет законодательной базы для того, чтобы кого-то лишать гражданства, считает эксперт. Однако это можно делать, если гражданство приобретено с нарушениями, пояснил политолог.

«Проверки как раз и помогут выявить тех, кто получил российский паспорт без видимых на то оснований», — заключил Трухачёв.

Напомним, что, как сообщало ИА REGNUM, в Приморье была задержана преступная группа, занимавшаяся незаконной легализацией мигрантов.