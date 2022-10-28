Магнитогорск, Челябинская область, , 20:58 — REGNUM Магнитогорский «Металлург» одержал победу над челябинским «Трактором» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

«Арена Металлург» Alexmagnitog

В составе «Металлурга» дубль оформил нападающий Николай Голдобин, ещё по шайбе забросили защитники Егор Яковлев и Григорий Дронов. У «Трактора» отличились форварды Антон Бурдасов, Алексей Бывальцев и Сергей Калинин.

На сегодняшний день «Металлург» занимает первое место в Восточной конференции, на счету команды 37 очков. «Трактор» идёт на девятом месте в Восточной конференции с 21 очком.

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