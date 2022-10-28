Киев, 28 октября, 2022, 21:01 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил горожанам о прибытии в город новой системы противовоздушной обороны.

Факельное шествие. Киев

Об этом он сообщил вечером 28 октября в эфире телеканала «Киев».

«Новое оборудование противовоздушной обороны уже поступило в столицу. Воздух будет более защищённым», — сказал Кличко.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 октября энергосети Киевской области ввели беспрецедентные ограничения для потребителей электроэнергии из-за постоянных ударов Вооруженных сил России по объектам энергосистемы бывшей УССР.