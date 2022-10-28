Омск, 28 октября, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Владивостокский «Адмирал» одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась в овертайме со счётом 1:0.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

Единственную шайбу на 64-й минуте забросил нападающий «Адмирала» Александр Горшков. Причём за минуту до этого форвард «Авангарда» Сергей Толчинский не реализовал буллит.

На сегодняшний день «Адмирал» занимает пятое место в Восточной конференции, на счету команды 25 очков. «Авангард» идёт на восьмом месте в Восточной конференции с 21 очком.

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