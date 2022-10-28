Ханты-Мансийск, 28 октября, 2022, 20:52 — ИА Регнум. В Югре расширен список технических средств, предназначенных для реабилитации инвалидов. Об этом сообщает окружной департамент общественных, внешних связей и молодёжи.

Знак для инвалидов

Решение было принято 28 октября на заседании правительства автономного округа. В региональный перечень добавили электрический подъёмник.

Как отмечает губернатор Наталья Комарова, этим техническим средством реабилитации смогут воспользоваться примерно четыре тысячи югорчан. Ранее жители региона неоднократно обращались к представителям власти с просьбой внести это устройство в список.