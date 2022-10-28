Вашингтон, 28 октября, 2022, 22:12 — ИА Регнум. Социальная сеть Twitter сняла блокировку с аккаунта американского рэпера Канье Уэста (Йе). Об этом сообщило агентство Bloomberg.

NME Канье Уэст

На страницу музыканта подписано 31,6 млн человек. В Сети разблокировку аккаунта связывают с недавней покупкой Twitter предпринимателем Илоном Маском, проявляющим симпатию к деятельности Уэста.

Напомним, аккаунт Канье Уэста заблокировали в Twitter 9 октября 2022 года после того, как артист опубликовал антисемитский пост. Впоследствии многие компании, сотрудничавшие с рэпером, также отказались от контрактов с ним.