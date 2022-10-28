Шебекино, Белгородская область, 28 октября, 2022, 20:47 — ИА Регнум. Семь человек погибли и ещё трое пострадали в результате ДТП с участием пассажирской «ГАЗели» и бензовоза в Белгородской области. Об этом вечером 28 октября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

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«Страшная авария в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, рабочие пилорамы возвращались со смены домой. Их пассажирская «ГАЗель» столкнулась со стоящим на обочине бензовозом», — написал он.

Губернатор отметил, что на место выехали бригады скорой помощи, вся необходимая медицинская помощь пострадавшим будет оказана.

«Дал поручение своему заместителю Владимиру Базарову совместно с ГИБДД разобраться в причинах трагедии и доложить», — сообщил Гладков, выразив соболезнования родным и близким погибших.