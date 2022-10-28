Великобритания прекратит импорт российского СПГ с 2023 года
Лондон, 28 октября, 2022, 20:38 — ИА Регнум. Великобритания с начала 2023 года откажется от импорта сжиженного природного газа из России. Об этом сообщает 28 октября министерство иностранных дел Соединённого Королевства.
Иван Шилов ИА REGNUM
СПГ-танкер
«С 1 января 2023 года Великобритания полностью прекращает импорт российского сжиженного природного газа», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства в Twitter.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Лондон ведёт переговоры с Вашингтоном о долгосрочном контракте на поставки американского сжиженного природного газа.