Нью-Йорк, США, 28 октября, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Работу «Белая автокатастрофа» американского художника Энди Уорхола выставили на аукцион за $80 млн. Об этом сообщило издание The Guardian.

Василий Иванов ИА REGNUM На выставке — Я, Энди Уорхол

Полотно является частью серии «Смерть и катастрофа», состоящей преимущественно из снимков искореженных автомобилей. Предыдущая картина этой серии была продана на аукционе в 2013 году за $105 млн, став одной из самых дорогих в мире работ.

По прогнозам специалистов Sotheby’s, на торгах 16 ноября 2022 года в Нью-Йорке (США) «Белая автокатастрофа» может быть продана за сумму порядка $80 млн.

Напомним, Энди Уорхол является создателем произведений, которые принято называть синонимом понятия «коммерческий поп-арт». Среди наиболее известных работ художника — «Банки с супом Кэмпбелл» и «Диптих Мэрилин».