Москва, 28 октября, 2022, 20:26 — ИА Регнум. На каждого жителя Москвы в среднем приходится по 22,3 кв. м жилья. Об этом представителям СМИ сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM ЖК «Люблинский парк»

«К настоящему времени общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя Москвы, составляет 22,3 кв. м», — сказал Бочкарев. Он уточнил, что подобного показателя удалось достичь благодаря высоким темпам строительства.

Кроме того, заммэра отметил положительную динамику по годовому объему вводимого жилья на территории города на протяжении последних десяти лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве до конца 2022 года начнут переезд из старых пятиэтажек в новые квартиры по программе реновации более 10 тыс. москвичей. Под заселение участников реновации планируется передать еще 20 новостоек.