Москва, , 20:44 — REGNUM Выпадающих из российской экономической жизни мужчин могут заменить мигранты из других, не принадлежащих к Средней Азии стран. Об этом 28 октября в интервью ИА REGNUM заявил кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Мигранты Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В связи с мобилизацией из экономики выпало большое количество мужчин, и ряд чиновников убеждает граждан России в том, что восполнить недостаток рабочей силы можно и проще мужчинами из Туркестана.

«Мы уже увидели под Белгородом, к чему это приводит. Есть и множество иных примеров подобного рода», — заявил эксперт.

Если России понадобятся трудовые мигранты, лучше привлекать их из других регионов мира, убеждён Трухачёв.

«Например, в Латинской Америке, Мьянме или на Филиппинах», — заключил политолог.

Напомним, что ранее в Белгородской области в результате теракта, совершенного уроженцами Средней Азии, погибло 11 добровольцев.