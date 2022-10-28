Ярославль, 28 октября, 2022, 20:02 — ИА Регнум. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев заявил о завершении мобилизации в регионе. Об этом он написал в своих социальных сетях.

Михаил Евраев в учебном центре

«Завершили мобилизацию в регионе. Поставленные Президентом задачи выполнены. Всем, кто был призван по частичной мобилизации и сейчас проходит подготовку, большое спасибо. Отдельные слова благодарности нашим добровольцам. Мы продолжим заботиться о наших бойцах и их семьях», — написал Евраев.

28 октября часть мобилизованных отправилась в Южный федеральный округ, где воннослужащие продолжат подготовку.