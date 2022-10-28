Бухарест, 28 октября, 2022, 19:57 — ИА Регнум. Румыния в ночь на воскресенье, 30 октября, перейдет на режим зимнего времени. Об этом 28 октября сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

PavelD Румыния

В 03:00 по местному времени стрелки часов по всей стране будут переведены ровно на 1 час назад. При этом автобусы и поезда международных направлений станут функционировать по заранее утвержденным графикам.

Напомним, в 2019 году большинство депутатов Европарламента проголосовало за отмену соответствующих сезонных ограничений. Отдельные государства ЕС получили право самостоятельно решать вопрос о переходе на летнее и зимнее время.