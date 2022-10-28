Резекне, Латвия, 28 октября, 2022, 19:57 — ИА Регнум. После того, как месяц назад жители латвийского города Резекне обратились в ООН с просьбой отменить решение латвийских властей о сносе памятника воинам-освободителям, международный комитет по правам человека ООН прислал письмо, в котором рекомендует прервать демонтаж монумента до выяснения всех обстоятельств дела. В народе этот монумент в городе Резекне часто называют «Алёша».

Флаг Латвии

Как сообщает один из членов комитета Вадим Гилис, подобные рекомендации в юридической практике ООН являются по сути обязательными к исполнению для всех стран-членов ООН. Копия ответа направлена в Думу города Резекне. Также по словам Гилиса ни мэр города Александр Барташевич, ни большинство депутатов Думы не горят желанием сносить памятник Алеше.