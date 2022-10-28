Краснодар, 28 октября, 2022, 19:52 — ИА Регнум. В Краснодарский край прибыло более 9,3 тыс. жителей Херсонской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации Кубани 28 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Кубань

Основную часть — почти 8,5 тыс. [человек] — разместили в отелях Анапы, ещё 800 человек – в здравницах Темрюкского района, около 60 человек – в Геленджике.

Прибывающих на Кубань жителей Херсонской области встречают на вокзалах волонтёры. Тех, кто перемещается на личных автомобилях через Крымский мост, консультируют на специальном посту.