Москва, 28 октября 2022, 20:02 — REGNUM Множество получивших российское гражданство мигрантов из Средней Азии покинуло Россию после объявления частичной мобилизации, и с этим нужно бороться. Об этом 28 октября в интервью ИА REGNUM заявил кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.
Мигранты из стран Средней Азии, получившие российское гражданство, не должны уклоняться от частичной мобилизации, уверен эксперт.
Но вместе с тем трагедия в Белгородской области заставляет задуматься о том, «насколько вообще можно давать оружие выходцам из Средней Азии».
«Вероятно, они в зоне СВО должны служить в стройбатах», — заключил Трухачёв.
Напомним, что ранее президент России объявил о проведении частичной мобилизации в России.